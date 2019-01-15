Милиция разыскивает пропавшую в Витебске девушку

15 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Милиция разыскивает 15-летнюю девушку, которая 13 января ушла из дома в Витебске к своей подруге и не вернулась. Перед этим она поссорилась с матерью, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Рост девушки 145-150 см, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые (прическа каре), глаза голубые. Особые приметы: имеется шрам на левой щеке 1,5 см. На момент исчезновения была одета в зимнюю куртку "парка" зеленого цвета, кофту темно-синего цвета, черные джинсы, темно-синие полуботинки и шапку серого цвета.

Граждан, располагающих информацией о местонахождении подростка, просят сообщить в милицию по телефонам 8 (0212) 27-09-96, 8 (0212) 27-19-44 либо в 102.-0-