Милиция установила личность "минера" ресторана в Россонах

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3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Личность мужчины, сообщившего о минировании ресторана в Россонах, установлена, проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
"2 января около полуночи 37-летний местный житель, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, позвонил в милицию и сообщил о минировании бара", - сказано в сообщении.
Сотрудники милиции эвакуировали из заведения 16 человек. При обследовании здания и прилегающей территории взрывоопасных предметов обнаружено не было.
По факту заведомо ложного сообщения об опасности возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.-0-