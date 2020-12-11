Милиционер спас тонущего в озере жителя Давид-Городка

11 декабря, Брест /Кор. БЕЛТА/. В Столинском районе майор милиции спас тонущего в озере земляка, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Случай произошел 8 декабря около 16.00 в Давид-Городке. Старший дежурный отдела внутренних дел Леонид Гопко был на выходном и вез детей на занятия в кружок. Проезжая мост в центре города, он увидел в полынье на озере человека. Мужчина хватался руками за кромку льда и не мог выбраться из воды. Милиционер спустился с моста и, оценив ситуацию, побежал в ближайший дом за веревкой. Забросив ее тонущему мужчине, вытащил его на берег.

Пострадавшего отвели в дом, где хозяева дали ему одежду переодеться. Выяснилось, что 50-летний местный житель хотел сократить путь, поэтому направился на другой берег по неокрепшему льду. Прибывшие по вызову медики осмотрели мужчину, в госпитализации он не нуждался.

Между тем председатель Столинского райисполкома Григорий Протосовицкий подписал распоряжение, согласно которому на территории района гражданам запрещается выходить на водоемы, пока толщина льда не достигнет 7 см.-0-