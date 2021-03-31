Минчане, продававшие спред как сливочное масло, приговорены к исправительным работам

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Минска вынес приговор по уголовному делу о распространении ложной информации о товарах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Фигурантов задержали в январе. У правоохранителей была информация о том, что двое граждан 26 и 27 лет на территории столицы реализуют спред российского производства с этикетками сливочного масла одного из белорусских молочных комбинатов. Сыщики задержали приятелей с поличным во время продажи товара. Молодые люди реализовывали его прямо на улице столицы.

В ходе осмотра автомобиля одного из задержанных обнаружено и изъято несколько коробок со спредом. Также в ходе осмотра склада, на котором хранился продукт, нашли 57 аналогичных коробок. Общий вес изъятой продукции составил около 332 кг на сумму Br2,6 тыс.

Со слов одного из задержанных, они приобретали растительный спред российского производства и продавали его под маркой известного производителя сливочного масла, а рекламировали свой бизнес путем расклеивания объявлений на подъездах жилых домов.

В суде обвиняемые свою вину признали полностью.

Они признаны виновными в распространении заведомо ложной информации и применении рекламы, вводящих в заблуждение потребителей относительно качества, состава, способа изготовления и иных характеристик продукции (товара). Им назначено наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием в доход государства 25% из заработка по основному месту работы, но не менее 1 базовой величины ежемесячно, каждому.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-