Минчанин добивался от начальника зарплаты с помощью молотка

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин решил с помощью молотка добиваться денег от начальника. Злоумышленника и его сообщника задержала милиция, сообщили БЕЛТА в Центральном РУВД Минска.

Первоначально медики сообщили правоохранителям, что с просьбой об оказании помощи к ним обратился 38-летний житель столицы - у него была травма ног. Милиционеры установили, что к избиению минчанина причастны двое работников организации, где тот работал директором.

"Вечером, когда директор вышел из офиса и направился в сторону автомобильной стоянки, мужчины проследовали за ним. Один из фигурантов остался ожидать на улице, а второй подсел в автомобиль к мужчине, где стал выяснять отношения. Не достигнув желаемого результата в диалоге, 38-летний мужчина достал молоток и стал бить начальника по коленной чашечке. После он забрал у него Br350 и вместе с товарищем скрылся в неизвестном направлении", - рассказали в РУВД.

По горячим следам оба фигуранта были задержаны правоохранителями по месту жительства. "Оперативникам мужчины пояснили, что причиной их поступка послужили неприязненные отношения с директором из-за невыплаты заработной платы", - отметили в милиции.

Материалы проверки переданы в Центральный (РОСК) г. Минска, где действиям мужчин будет дана правовая оценка.-0-