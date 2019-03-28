28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин и его девушка пытались заработать на свадьбу продажей наркотиков, их задержала милиция. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Сотрудники наркоконтроля УВД и их коллеги из минского РУВД задержали 18-летнего минчанина и его 17-летнюю девушку, жительницу деревни Тарасово. У молодых людей изъято в общей сложности более 60 г альфа-PVP. Как пояснили задержанные, заняться распространением наркотиков они решили, чтобы заработать на свадьбу и первоначальный семейный капитал.

Несколько недель назад молодые люди вышли на интернет-магазин по торговле наркотиками и на имевшиеся у них деньги купили первые 10 г наркотика, которые в последующем молодой человек и разложил по тайникам. "На заработанные деньги магазин им предложил взять уже немного большую партию для последующей раскладки. По этой схеме магазин и работал с закладчиками до самого момента их задержания. Прекрасно осознавая, что в скором времени ребята будут задержаны, никто и не планировал рассчитываться с ними. По словам пары, они заработали уже $1 тыс., куратор обещал даже завести для них банковскую карточку, но все время откладывал этот вопрос, предлагая взять новую большую партию наркотика, разложить ее и получить еще больше денег", - рассказали в УВД.

Молодые люди, по их словам, успели "поработать" примерно три недели. "Наркотики хранили дома у девушки, там же вдвоем их фасовали, после чего парень раскладывал их в Тарасово. Во время задержания у него изъяты подготовленные для закладок 24 свертка с альфа-PVP, дома у девушки также обнаружено 25 г аналогичного наркотика. Еще 10 пакетиков с наркотиком изъято из закладок сделанных молодым человеком ранее", - проинформировали в милиции.

Сейчас в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотиков с целью сбыта). Санкция данной части статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.-0-