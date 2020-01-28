Минчанин купил в Москве кроссовер, а через три дня его забрали хозяева

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин купил в Москве кроссовер по низкой цене, а через три дня его забрали настоящие хозяева, сообщили БЕЛТА в МВД.

Началась эта история с того, что жительница Подмосковья продала свой кроссовер Audi Q5 2009 года выпуска в Краснодар. Авто находилось на российской регистрации, поэтому сделка прошла без переоформления, но по договору купли-продажи. Покупатели - владельцы фирмы по сдаче в аренду автомобилей.

В начале декабря машину арендовал на три месяца мужчина, заплатив за один месяц, и предупредил, что поедет на авто в Москву и будет находиться там. В течение оплаченного месяца Audi действительно передвигалась по российской столице. Когда подошел срок второго взноса, деньги не поступили. Предприниматели не встревожились, так как машина по-прежнему находилась Москве. Но в середине января владельцы кроссовера узнали, что он снят с учета в связи с вывозом в Беларусь.

А в это время домой из Москвы вернулся минчанин - обладатель Audi Q5 2009 года. Мужчина, как ему показалось, совершил удачную покупку: в то время, как цены на аналогичные авто в России только начинаются с $13 тыс., он смог приобрести немецкий премиум за $10 тыс. Его не смутило, что хозяина, указанного в документах, он не видел. У продавца была только доверенность собственника авто, которую приняли в регистрационном подразделении ГИБДД, зарегистрировали договор купли-продажи, машину переоформили, выдали белорусу транзиты.

На третью ночь машина пропала. Минчанин обратился в милицию. В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома вышли на владельцев краснодарского автопроката. Они потом пояснили, что самостоятельно узнали о местонахождении авто в Минске и, воспользовавшись вторым ключом, забрали Audi Q5.

Сейчас сотрудники уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома вместе с коллегами из России проводят проверку. По ее результатам будет дана оценка действиям всех участников этой истории.

МВД напоминает, что автомобили, которые продаются по заниженной цене, могут иметь проблемы по технической части или могут быть вопросы с юридической стороны. Сделки купли-продажи транспорта необходимо заключать только лично с владельцем, указанным в документах, и исключительно в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции.-0-