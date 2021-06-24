Минчанин на протяжении двух лет мошенническим путем похищал деньги граждан

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан мужчина, который на протяжении двух лет мошенническим путем похищал деньги граждан. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В ходе разбирательств было установлено, что 32-летний мужчина действовал по следующей схеме: размещал объявления об оказании электромонтажных услуг на нескольких интернет-площадках, клиенты ему звонили, договаривались о работе и цене, он брал с них деньги, а после не выходил на связь.

Оперативникам известно уже о 5 пострадавших. Общая сумма ущерба устанавливается. Ранее минчанин не привлекался к уголовной ответственности.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за мошенничество.-0-