Минчанин наносил протестную символику на объекты столицы

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичной милиции задержали мужчину, который наносил по городу протестные надписи и рисунки. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Демонстрировать свою активную гражданскую позицию 34-летний минчанин отправился после полуночи, привычно вооружившись баллончиками с краской и трафаретами. Начал на ул.Кондрата Крапивы - там на тротуаре появилась протестная надпись. На ул.Есенина мужчине приглянулся табачный киоск. Когда он достал баллончики и стал наносить на стену бчб-символику, его заметили и задержали сотрудники Московского отдела Департамента охраны. В отношении жителя столицы возбуждено уголовное дело за хулиганство", - рассказали в ГУВД.

Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Московского РУВД Минска установили, что фигурант был активным подписчиком Telegram-каналов, признанных экстремистскими. У него дома обнаружены и изъяты баллончики и бутылки с красной краской, брелоки, листовки, флаги и наклейки протестного характера.

Установлено, что минчанин также причастен к порче баннеров с изображением сотрудников милиции на территории столицы. На данный момент проводится проверка на причастность мужчины к другим фактам осквернения сооружений циничными надписями и изображениями, порча имущества в общественных местах.

Минчанину грозит наказание в виде лишения свободы, а также обязанность компенсировать издержки.-0-