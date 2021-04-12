Минчанин оскорбил милиционера в интернете - возбуждено уголовное дело

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина оскорбил милиционера в интернете - возбуждено уголовное дело. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Очередного комментатора выявили оперативники могилевского управления ГУСБ МВД: 52-летний минчанин оставил публичный оскорбительный отзыв о могилевском милиционере. Мужчина раскаялся, принес сотруднику извинения, а также посоветовал "не читать чушь" в деструктивных интернет-источниках", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти. Подозреваемый судим за кражи и неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В ГУСБ МВД отметили, что продолжают устанавливать авторов подобных постов, и напомнили: за угрозы и оскорбления в адрес милиционеров предусмотрена уголовная ответственность.-0-