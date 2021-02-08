Минчанин оскорбил в мессенджере участкового из Гродно

8 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Минска оскорбил в мессенджере участкового из Гродно, а позже извинился за свой поступок. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Сотрудники главного управления по Гродненской области ГУСБ МВД совместно с коллегами из управления по противодействию киберпреступности установили личность мужчины, оскорбившего сотрудника милиции. Житель Минска, который работает с компьютерной техникой в госорганизации, в Telegram высказался об участковом инспекторе Октябрьского РОВД Гродно.
"Выяснилось, что он никогда не видел милиционера. Но при этом красноречиво, используя весьма агрессивную терминологию, оскорбил правоохранителя в одном из деструктивных чатов", - рассказали в милиции.
Действиям мужчины дана правовая оценка. Кроме того, он извинился за свои высказывания.-0-