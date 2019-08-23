Минчанин отправлял знакомым сообщения с угрозами

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин отправлял нескольким знакомым сообщения с угрозами, сообщили БЕЛТА в МВД.

В милицию обратился мужчина, которому в мессенджере пришло сообщение с неизвестного номера на арабском и английском языках. В нем говорилось, что получателю нужно взять пакет с самодельным взрывным устройством в определенном месте и отнести на одну из станций метро. Если тот откажется, его родственникам и близким грозит расправа, а при успешном выполнении "задания" ожидает денежное вознаграждение в $15 тыс.

Параллельно с поиском отправителя послания правоохранители усилили меры безопасности на всех станциях метрополитена, установили круглосуточное наблюдение за местом, где "террорист" якобы собирался оставить взрывное устройство.

Вскоре сотрудники ГУБОПиК установили, что сообщение своему знакомому отправил ранее не судимый 21-летний житель Минска, который работает инженером-программистом на одном из частных унитарных предприятий. Что побудило его к подобному поступку, еще предстоит выяснить. Известно лишь, что точно такие же сообщения молодой человек отправил еще трем своим знакомым.

Собранные материалы по данному факту направлены в управление Следственного комитета по Минску для дачи правовой оценки действиям "шутника".

В связи с участившимися заведомо ложными сообщениями об опасности МВД напоминает, что подобные выходки дорого обходятся государству. Такие сообщения правоохранители не имеют права игнорировать. Каждый факт тщательно проверяется, проводится комплекс мероприятий по выявлению злоумышленников.

Для тех, кто таким образом тестирует специальные службы на оперативность, ст.340 УК (заведомо ложное сообщение об опасности) предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.-0-