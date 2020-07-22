Минчанин под видом сделок по покупке алкоголя похитил у фирмы более Br74 тыс.

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского РУВД Минска задержали 40-летнего мужчину. Он под предлогом приобретения товара для фирмы присваивал деньги, сообщили БЕЛТА в Ленинском РУВД Минска.

Мужчина работал по устной договоренности в столичной фирме, которая занимается поставкой алкогольной продукции. "Представляясь одним из учредителей, подозреваемый совершал "бестоварные сделки" с другой столичной компанией. При этом оформлял товарно-транспортные накладные, но на самом деле товар в адрес организации не поставлялся", - рассказали в милиции.

Перечисленные фирмой деньги мужчина после обналичивал через другую организацию. Делалось это с помощью начисления дивидендов и завышения зарплаты одному из директоров, также деньги переводились в адрес ИП.

"Правоохранители установили, что противоправной деятельностью минчанин занимался около трех месяцев. Сумма причиненного ущерба составила более Br74 тыс.", - проинформировали в РУВД.

Ранее мужчина не попадал в поле зрения милиции. Прокуратурой Ленинского района Минска возбуждено уголовное дело.-0-