Минчанин погиб под колесами поезда в Ратомке

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин погиб под колесами поезда в агрогородке Ратомка Минского района, сообщил БЕЛТА официальный представитель МВД Александр Марченко.
Трагедия произошла 17 апреля около 18.00. "На пешеходном переходе на станции Ратомка под поезд городских линий Минск-Беларусь попал минчанин 1974 года рождения. Он скончался на месте. Проводится проверка", - сказал Александр Марченко.
С начала года на железной дороге в Беларуси зафиксировано 29 несчастных случаев, в результате которых погибли 22 человека.-0-
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