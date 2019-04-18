Минчанин погиб под колесами поезда в Ратомке

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин погиб под колесами поезда в агрогородке Ратомка Минского района, сообщил БЕЛТА официальный представитель МВД Александр Марченко.

Трагедия произошла 17 апреля около 18.00. "На пешеходном переходе на станции Ратомка под поезд городских линий Минск-Беларусь попал минчанин 1974 года рождения. Он скончался на месте. Проводится проверка", - сказал Александр Марченко.

С начала года на железной дороге в Беларуси зафиксировано 29 несчастных случаев, в результате которых погибли 22 человека.-0-