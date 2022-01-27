Минчанин похитил 380 л бензина по топливным картам арендных автомобилей

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин похитил 380 л бензина, используя топливные карты арендных автомобилей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на минскую милицию.

В Заводское РУВД обратился представитель службы безопасности сервиса краткосрочной аренды автомобилей, который сообщил о хищении топлива. Оперативниками отдела уголовного розыска совместно с сотрудниками роты патрульно-постовой службы милиции был задержан 24-летний работник службы перевозки пассажиров, который использовал топливные карты в своих интересах.

"Молодой человек арендовал автомобили, брал топливные карты, приезжал на автозаправочные станции и предлагал посетителям АЗС заправить их авто по карте. Водители охотно соглашались, после чего передавали минчанину необходимую сумму денег и заправляли свои транспортные средства. Топливо минчанин реализовывал по цене, установленной на АЗС. Всего молодым человеком похищено 380 л бензина на общую сумму Br760. Ранее мужчина в поле зрения правоохранителей не попадал", - рассказали в милиции.

Установлено, что из-за игровой зависимости у мужчины образовался большой долг, погасить который он решил за счет компании. Следователи возбудили уголовное дело за совершение кражи.-0-