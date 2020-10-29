Минчанин похитил госфлаг и использовал его материал для пошива бело-красно-белого полотна

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин похитил государственный флаг и использовал его материал для пошива бело-красно-белого полотна. Об этом пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова проинформировала в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.
"Оперативники гомельского управления собственной безопасности МВД вышли на 28-летнего минчанина, который похитил государственный флаг с 1-ой центральной районной клинической поликлиники столицы. Из материала мужчина пошил бело-красно-белое полотно, которые в последующем планировал использовать на протестах. Правонарушение было выявлено в ходе проверки лиц, причастных к распространению сведений о сотрудниках органов внутренних дел", - рассказали в МВД.
Молодого человека задержали, при осмотре его квартиры нашли семиметровое бело-красно-белое полотно, протестную атрибутику и разорванный флаг Беларуси. Выяснилось, что минчанин неоднократно участвовал в сцепках и блокировал дороги.
За хищение флага и за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержанного привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде ареста и штрафа. Ранее правонарушитель неоднократно был судим за имущественные преступления.-0-