Минчанин получил 3 года колонии за хищение Br1,3 тыс. через мобильное приложение

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Минска вынес приговор по уголовному делу о хищении имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Фигурант дела - молодой минчанин - ранее уже осуждался за мошенничество и хищение путем использования компьютерной техники. Тогда суд Центрального района Минска приговорил его к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 2 года. Однако молодой человек выводов для себя не сделал и совершил новые преступления.

По информации обвинения, парень с 14 июля по 1 октября 2020 года, используя отработанную преступную схему, обманул девятерых абонентов одного из операторов связи, среди которых были малолетние, похитив Br1,3 тыс. С помощью мобильного приложения он перевел деньги на свой счет.

По этому уголовному делу молодой человек приговорен к 3 месяцам ареста. Однако, учитывая вынесенный 15 декабря 2020 года приговор (судимость не была погашена), окончательно ему назначено 3 года лишения свободы в колонии общего режима. В пользу потерпевших взыскан материальный ущерб в размере Br800.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-