Минчанин получил более Br3 тыс. за фиктивно трудоустроенного диспетчера

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин присвоил денежные средства товарищества собственников жилого дома по улице Седых. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники ОБЭП Советского РУВД Минска получили информацию о том, что в одном из товариществ собственников на должность диспетчера фиктивно трудоустроен человек. "Оперативники установили, что председатель товарищества незаконно устроил на место диспетчера знакомого, который свои функции не выполнял и на работу не являлся. Должностные обязанности 40-летний руководитель распределил между другими диспетчерами", - рассказали в ГУВД.

За фиктивно трудоустроенного человека мужчина получал зарплату более года. Таким способом фигурант поправил свое материальное положение на сумму более Br3 тыс. Полученные денежные средства тратил на личные нужды.

Собранные материалы проверки переданы в Советский (Минска) РОСК, где дана правовая оценка действиям мужчины.-0-