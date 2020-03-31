Минчанин приговорен к трем годам колонии за "минирование" больницы

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Заводского района Минска приговорил жителя столицы к 3 годам колонии за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорсуда.

Ранее минчанин уже был судим за аналогичное преступление. Тем не менее, 10 января, будучи в состоянии алкогольного опьянения, "заминировал" 10-ю городскую клиническую больницу столицы. Мужчина позвонил в ГУВД Мингорисполкома и сообщил оператору заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в этом медучреждении.

На место выехала следственно-оперативная группа, взрывное устройство не обнаружили. Таким образом, как отметили в пресс-службе суда, мужчина дезорганизовал деятельность госорганов и подразделений, призванных принимать адекватные меры по реагированию на такие сообщения, и причинил имущественный вред УСК по Минску, ГУВД Мингорисполкома, Заводскому отделу Департамента охраны МВД.

Суд признал фигуранта виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы. С учетом не отбытой части наказания по прежнему приговору от 26 июля 2019 года мужчине окончательно назначено 3 года 3 месяца лишения свободы в колонии усиленного режима. К обвиняемому применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-