Минчанин пытался провезти через белорусско-польскую границу патроны

23 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Попытка перемещения боеприпасов через белорусско-польскую границу пресечена в пункте пропуска "Берестовица". Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской пограничной группе.
Житель Минска 1978 года рождения проходил оформление на выезд из Беларуси. В подкапотном пространстве и в нише для запасного колеса его автомобиля "Мерседес" были обнаружены 11 охотничьих патронов. Они изъяты и направлены на экспертизу.
В отношении минчанина проводится проверка.-0-
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