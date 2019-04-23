Минчанин пытался провезти через белорусско-польскую границу патроны

23 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Попытка перемещения боеприпасов через белорусско-польскую границу пресечена в пункте пропуска "Берестовица". Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской пограничной группе.

Житель Минска 1978 года рождения проходил оформление на выезд из Беларуси. В подкапотном пространстве и в нише для запасного колеса его автомобиля "Мерседес" были обнаружены 11 охотничьих патронов. Они изъяты и направлены на экспертизу.

В отношении минчанина проводится проверка.-0-