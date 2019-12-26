Минчанин пытался украсть к новогоднему столу 16 палок колбасы

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин пытался украсть из магазина колбасу к новогоднему столу, сообщили БЕЛТА в МВД.

Фрунзенский отдел Департамента охраны днем 22 декабря получил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в магазине на ул.Притыцкого. Прибывший наряд задержал 41-летнего минчанина, которого охранники магазина подозревали в краже.

"Во время досмотра в сумке у мужчины нашли 16 батонов колбасы. Их он пронес мимо касс. В кармане был ключ от камеры хранения магазина, - проинформировали в МВД. - В ячейке милиционеры обнаружили 11 банок и два пакета кофе. Записи с камер видеонаблюдения показали, что кофе мужчина вынес из торгового зала первой партией, а затем вернулся за колбасой".

Весь украденный товар оценили в Br370. "Задержанный пояснил, что проживает рядом и таким способом пытался устроить себе подарок к новогодним праздникам", - рассказали в милиции.

Материалы проверки были переданы следователям для дачи правовой оценки действиям фигуранта. В отношении ранее судимого минчанина возбуждено уголовное дело за кражу.-0-