Минчанин разработал преступную схему минимизации налогов и задолжал бюджету более Br165 тыс.

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Минску завершило расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в значительном и крупном размере. Противоправную деятельность выявили сотрудники УДФР КГК по Минской области и Минску. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представить УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, 36-летний минчанин организовал совершение преступления против порядка осуществления экономической деятельности, разработав преступную схему по минимизации налоговых обязательств. Обвиняемый фактически осуществлял руководство финансово-хозяйственной деятельностью двух обществ с ограниченной ответственностью, не будучи учредителем, должностным лицом или сотрудником этих обществ, не имея доверенностей, уполномочивающих на осуществление действий от имени обществ. Фигурант контролировал финансово-хозяйственную деятельность, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, был ответственным за ведение бухгалтерского учета, исчисление сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет.

Следствие установило, что в 2019 году мужчине удалось заполучить уставные документы, бланки строгой отчетности, кассовое оборудование и факсимиле директоров обществ, не осведомленных о его преступной деятельности. После чего он, выступая в качестве работодателя, организовал прием на работу курьеров и менеджера без оформления кадровых документов и выполнение этими лицами указанных функций.

По данным следствия, фигурант систематически приобретал за наличные денежные средства мобильные телефоны и другую продукцию компании Apple без подтверждающих первичных учетных документов. Для реализации этих товаров он от имени обществ зарегистрировал в торговом реестре Республики Беларусь интернет-магазины.

Согласно полученным в ходе следствия данным, обвиняемый в 2019-2020 годах реализовал гражданам более 3 тыс. товаров. Вырученные от реализации денежные средства не внес на расчетные счета, не отразил на счетах бухгалтерского и налогового учетов обществ. Для придания видимости законности сделок он выдавал покупателям кассовые и товарные чеки, гарантийные талоны сервисного центра, которые заверял оттисками печатей обществ. Кроме этого, в ходе следствия установлены факты реализации покупателям бывших в употреблении товаров под видом новых.

Таким образом, с апреля 2019 года по январь 2021-го обвиняемый уклонился от уплаты налогов путем сокрытия налоговой базы и непредставления налоговых деклараций в налоговый орган на общую сумму более Br165 тыс.

В ходе расследования уголовного дела следователи допросили более 100 свидетелей, провели обыски, выемки предметов и документов, которые осмотрели и признали вещественными доказательствами. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более Br67 тыс.

Минчанину предъявлено обвинение по чч.1, 2 ст.243 (уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в значительном и крупном размере) УК. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-