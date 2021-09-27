Минчанин соорудил в квартире мини-лабораторию для выращивания конопли

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Партизанского РУВД столицы задержали 30-летнего минчанина, который в комнате своей квартиры соорудил мини-лабораторию по выращиванию конопли, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В квартире обнаружили шкаф, оборудованный системой вентиляции, термометром и люминесцентными лампами, а также три полимерные емкости с почвой, в которых находились растения. Кроме того, в квартире мужчина хранил около 3 г марихуаны, готовой к употреблению. Как пояснил задержанный, марихуану он хранил для личного потребления. С такой же целью на протяжении месяца выращивал коноплю.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, а также незаконный оборот наркотиков.-0-