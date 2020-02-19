Минчанин сорвал зеркала с 17 автомобилей

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Ленинского РУВД Минска задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения оторвал боковые зеркала в 17 автомобилях. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

К сотрудникам милиции обратились жители Ленинского района и сообщили, что неизвестный повредил их транспортные средства. Нарушителем оказался 34-летний минчанин. "По оперативной информации, мужчина, возвращаясь домой после корпоратива, беспричинно стал наносить повреждения стоящим вдоль дороги автомобилям. Минчанин отрывал в транспортных средствах боковые зеркала, после чего выбрасывал их в мусорный контейнер и убегал. Таким образом мужчина повредил 17 автомобилей. Мотив своего поступка задержанный пояснить не смог, так как ничего не помнит", - рассказали в ГУВД.

Причиненный ущерб составил более Br5,1 тыс. Материалы проверки переданы в Ленинский (Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка. Ранее к уголовной ответственности минчанин не привлекался.

"Чтобы обезопасить свой автомобиль от фактов хищения и повреждения, всем автовладельцам настоятельно рекомендуем оборудовать транспортное средство сигнализацией, а также парковать свой автомобиль на охраняемой стоянке", - отметил заместитель начальника Ленинского РУВД - начальник милиции общественной безопасности Сергей Дубовик. -0-