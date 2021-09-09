Минчанин стал фигурантом уголовного дела за "сцепку" против милиционеров

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина за "сцепку" против милиционеров стал фигурантом уголовного дела. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Оперативники ГУБОПиК задержали 27-летнего комплектовщика частного предприятия из Минска. Вечером 9 августа 2020 года он находился в толпе агрессивно настроенных участников протеста и стоял с ними в сцепке в районе столичного проспекта Машерова", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям жителя столицы и признали подозреваемым по уголовному делу, ранее возбужденному по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и участия в них.

Фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. До этого его лишили водительского удостоверения за пьяное вождение.-0-