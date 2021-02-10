Минчанин угнал автомобиль и попал в ДТП

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин угнал автомобиль и попал на нем в ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Утром 9 февраля мужчина угнал автомобиль "Шкода" и, проезжая круговую развязку площади Ванеева, совершил ДТП, скрывшись с места происшествия. О пропаже авто в правоохранительные органы сообщил его владелец. Незамедлительно по городу был введен план "Перехват". Вскоре угнанную иномарку обнаружили сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска. Экипаж ДПС во время несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения обратил внимание на схожий по приметам с разыскиваемым автомобиль, который был припаркован вдоль проезжей части по ул. Свердлова. Водитель находился рядом и пытался залить топливо в бензобак", - рассказали в ГАИ.

Угонщик задержан. Им оказался ранее судимый 29-летний минчанин. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК (угон транспортного средства).-0-