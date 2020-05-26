Минчанин угнал грузовик и разбил 12 машин

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин угнал грузовик и повредил 12 припаркованных во дворах машин, сообщили БЕЛТА в МВД.

Информация о происшествии поступила в милицию 11 мая. Правоохранителям сообщили, что во дворе одного из дворов на улице Лынькова мужчина на грузовом Iveco повредил автомобили и скрылся с места ДТП.

Позже оперативники выяснили, что к инциденту причастен 19-летний минчанин. По их информации, в ночь с 10 на 11 мая молодой человек возвращался домой и увидел на парковке Iveco. Машина оказалась не запертой, а ключ зажигания лежал на водительском сиденье. Парень решил прокатиться, но не справился с управлением и повредил в общей сложности 12 автомобилей, припаркованных в разных дворах Фрунзенского района. Он был пьян.

Молодой человек задержан. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Возбуждено уголовное дело.-0-