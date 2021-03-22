Минчанин угнал мотоцикл и отдал его знакомому в счет погашения долга

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Первомайского РУВД Минска задержали минчанина, который совершил хищение мотоцикла. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"18 февраля в оперативно-дежурную службу Первомайского РУВД Минска с заявлением об оказании помощи в возврате похищенного мотоцикла Minsk SCR250 обратился 31-летний минчанин", - рассказали в ГУВД. Заявитель сообщил, что накануне приобрел мотоцикл, и в связи с тем, что транспортное средство не успел зарегистрировать, поставил его на хранение в один из столичных паркингов. Причастным к совершению преступления оказался ранее судимый неработающий 33-летний минчанин.

По информации оперативников, находясь на территории паркинга, задержанный заприметил мотоцикл. Убедившись, что на парковке отсутствуют иные водители, правонарушитель взломал замок зажигания, соединил провода, отвечающие за запуск мотора, и скрылся в неизвестном направлении. Установлено, что изначально мужчина отогнал мотоцикл в один из гаражных кооперативов, расположенный в Минском районе, а затем в счет погашения денежного долга отдал своему знакомому.

В настоящий момент двухколесное транспортное средство в технически исправном состоянии изъято. Материалы проверки переданы в Первомайский (Минска) РОСК, где действиям минчанина дана правовая оценка.-0-