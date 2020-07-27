Минчанин украл с банковских карточек иностранцев более Br102 тыс.

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин обвиняется в хищении денег с карт-счетов иностранцев. Следственное управление УСК по Минску завершило расследование уголовного дела в отношении минчанина, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская

Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2019-го. Сотрудники управления "К" ГУВД Мингорисполкома тогда же задержали 24-летнего минчанина. "По данным следствия, в период с 10 июля по 28 августа прошлого года минчанин приобретал в интернете реквизиты банковских платежных карт, эмитированных банковскими учреждениями США, Бельгии, Израиля, Великобритании и других государств", - проинформировала Екатерина Гарлинская.

Согласно материалам уголовного дела, молодой человек стал заниматься продажей топлива. Он использовал мобильные приложения АЗС - вносил туда данные карт иностранцев и приобретал топливо. После продавал. Кроме этого, оплачивал прокат велосипедов, каршеринг, такси и доставку еды.

"За короткий период времени путем несанкционированного доступа к карт-счетам молодой человек похитил более Br102 тыс. Пытался похитить еще более Br128 тыс. Следователями проведены обыски по месту жительства обвиняемого и его родственников. Наложен арест на имущество стоимостью более Br46 тыс. Изучены и приобщены к материалам уголовного дела сведения, предоставленные международными платежными системами Mastercard и Visa", - рассказала Екатерина Гарлинская.

Минчанину предъявлено обвинение по ч.4 ст.212 УК (хищение путем использования компьютерной техники в особо крупном размере). Им внесен залог. Вину парень признал в полном объеме.

Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.-0-