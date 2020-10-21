Минчанин украл у бывшего начальника литые диски и пилу

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Центрального РУВД Минска задержали 38-летнего минчанина, который похитил из гаража своего бывшего начальника литые диски и торцовочную пилу. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В Центральное РУВД обратился мужчина, который рассказал, что из принадлежащего ему гаража, расположенного в гаражном кооперативе, пропали колесные диски с резиновыми покрышками и торцовочная пила. Общая сумма ущерба составила Br3 тыс.

Фото ГУВД Мингорисполкома

По подозрению в совершении преступления задержали минчанина, ранее работавшего под руководством потерпевшего. Выяснилось, что задержанный целенаправленно арендовал автомобиль на сутки и приехал на нем в гаражный кооператив. Проникнув в бокс, мужчина похитил колесные диски с резиновыми покрышками и торцовочную пилу. После этого минчанин направился в ломбард, где сдал пилу за Br141,82, а спустя некоторое время автомобильные колеса реализовал своему знакомому за Br350. Вырученные деньги потратил на личные нужды.

Собранные материалы проверки переданы в Центральный (г.Минска) РОСК, где действиям задержанного дана правовая оценка.-0-