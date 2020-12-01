1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин в состоянии наркотического опьянения напал на машину правоохранителей. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"28 ноября при осуществлении сотрудниками милиции патрулирования Партизанского района Минска на улице Авангардной к служебному автомобилю подошел молодой человек, который нанес несколько ударов по машине. На требования сотрудников милиции прекратить противоправные действия минчанин не реагировал - в итоге был задержан и доставлен для разбирательства в Партизанское РУВД Минска", - рассказали в ГУВД.

При осмотре личных вещей задержанного был обнаружен пакетик с фрагментом бумаги, похожей на марку. Экспертизой установлено, что в нем находилось особо опасное психотропное вещество лизергид (LSD). Задержанный пояснил, что наркотики употребляет уже более двух лет и в день задержания приобрел две марки LSD. С его слов, употребив одну из них, потерял контроль над собой и пытался повредить машину правоохранителей.

29 ноября после участия в несанкционированных массовых мероприятиях в Партизанское РУВД Минска для разбирательства был доставлен 16-летний житель столицы. В ходе досмотра у молодого человека было обнаружено 2 г гашиша. При дальнейшем разбирательстве по месту жительства задержанного было обнаружено 8 г аналогичного наркотического средства, а также электронные весы. У правоохранителей имеются все основания полагать, что молодой человек может быть причастен к сбыту наркотиков.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности задержанных.

Материалы проверки переданы в Партизанский (Минска) РОСК, где действиям молодых людей дана правовая оценка.-0-