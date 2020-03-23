Минчанин выбросил из окна горшок и повредил чужой автомобиль

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Центрального РУВД Минска задержали 26-летнего горожанина за совершение хулиганских действий. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию поступило заявление от жителя Центрального района, который сообщил, что неизвестный из окна многоквартирного жилого дома выбросил керамический горшок с цветами на его автомобиль - крыша машины повреждена. Ущерб составил Br500.

Во время осмотра места происшествия были изъяты следы пальцев рук, обнаруженные на осколках горшка, информация о которых была передана сотрудникам уголовного розыска. Задержан 26-летний ранее судимый минчанин. Выяснилось, что он находился в квартире со своей девушкой. Между ними возник конфликт, молодой человек выбросил в окно керамический горшок.

Материалы проверки по данному факту переданы в Центральный (Минска) РОСК, где действиям минчанина дана правовая оценка.-0-