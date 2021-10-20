20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин, выгуливая собаку, напал на милиционера, сообщили БЕЛТА в МВД.

"17 октября во дворе дома №129 по проспекту Независимости в Минске разгорелся конфликт между двумя мужчинами. Крупная собака одного из них, гуляя без намордника и ошейника, напугала детей.

Свидетелем инцидента стал милиционер Департамента охраны. Сотрудник, находившийся вне службы, представился и попытался уладить ссору. В ответ 36-летний хозяин животного стал угрожать расправой, а затем и вовсе перешел к действиям, нанося удары металлическим ошейником-цепью", - рассказали в МВД.

Нападавшего удалось задержать с помощью подоспевших коллег правоохранителя. Минчанин оказался в состоянии алкогольного опьянения (1,8 промилле). В его отношении возбуждено уголовное дело за насилие в отношении лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушения.

Фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи и умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.-0-