Минчанин взял в долг на "развитие бизнеса" более $100 тыс.

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин взял у 30 человек в долг на "развитие бизнеса" более $100 тыс. и не вернул. Об этом в эфире "Радио Минск" рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

В интернете 26-летний парень размещал объявления о том, что ищет партнеров для развития успешного бизнеса. Тем, кто заинтересовался его предложением, он обещал показать свой магазин, который находился в торговом центре "Силуэт". Минчанин торговал одеждой турецких производителей.

"Он предлагал своим потенциальным партнерам расширение сети магазинов в других городах. И под этот проект брал большие суммы денег. При этом писал расписки, обещал прибыль. Брал, например, $5 тыс., а обещал вернуть $7 тыс. Заключался договор, в нем сразу же прописывалась итоговая сумма. Время возврата устанавливалось - несколько месяцев", - рассказала Юлия Гончарова. В итоге на протяжении 2017-2019 годов ему доверили свои деньги 30 человек на общую сумму более $100 тыс.

После истечения срока парень деньги не возвращал и в итоге был задержан сотрудниками милиции. Он рассказал, что деньги тратил на личные нужды, в том числе на азартные игры.

Минчанину предъявлено обвинение по ч.4 ст.209 УК (мошенничество в особо крупном размере). Он находится под стражей.-0-