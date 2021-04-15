15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин взломал электронную почту организации, в которой раньше работал. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В милицию с заявлением о взломе электронной почты обратился руководитель столичной организации. Оперативники установили, что к противоправному деянию причастен 25-летний минчанин, ранее работавший на данном предприятии, у которого имелся доступ к электронной почте организации", - рассказали в ГУВД.

По информации правоохранителей, задержанный совершил модификацию компьютерной информации: изменил логин и пароль от почтового ящика, а также ограничил доступ к электронной почте сотрудникам юридического лица. Своими действиями молодой человек причинил материальный ущерб и подорвал деловую репутацию фирмы. В настоящее время сумма ущерба устанавливается.

Материалы проверки переданы в Партизанский (Минска) РОСК, где дана правовая оценка действиям мужчины.

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