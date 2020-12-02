Минчанин заплатит Br1350 за оскорбление сотрудника милиции

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители установили пользователя мобильного телефона, который умышленно высказал в адрес начальника отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности управления внутренних дел администрации Советского района Минска оскорбления, отправив ему сообщения и совершив звонки с угрозами. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Оперативниками было установлено, что угрозы исходили от 25-летнего жителя столицы. Минчанин был задержан и привлечен к административной ответственности за оскорбление сотрудников органов внутренних дел при исполнении ими служебных обязанностей. "Молодой человек действовал осознанно, целенаправленно пытаясь воздействовать на психологическую устойчивость сотрудника. Также молодой человек посылал сообщения оскорбительного характера и другим сотрудникам ОВД. Номера их телефонов минчанин находил в Telegram-каналах", - рассказали в ГУВД.

В итоге суд постановил задержанного признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.23.5 (оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП, и наложить административное взыскание в виде штрафа в размере 50 БВ (Br1350).

Решение суда не обжаловано и вступило в законную силу.-0-