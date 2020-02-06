Минчанина будут судить за нападение на Деда Мороза

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Центрального района Минска направила в суд уголовное дело о хулиганстве, где потерпевший - Дед Мороз. Об этом БЕЛТА сообщили в прокуратуре Минска.

Инцидент произошел 27 декабря прошлого года в одном из столичных баров. Там 25-летний парень отмечал с коллективом наступающий Новый год. "Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он ударил артиста в костюме Деда Мороза", - проинформировали в прокуратуре. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК (хулиганство).

На допросе парень рассказал, что разозлился на Деда Мороза - тот подошел к нему на танцполе и пытался вручить подарок. Свои действия объяснил чрезмерным употреблением спиртного и неконтролируемой агрессией.

"Обвиняемый просил освободить его от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим и возмещением вреда, однако такое ходатайство прокурор района отклонил. Одна из причин - ранее фигурант более 20 раз привлекался к административной ответственности за различные правонарушения, в том числе против общественного порядка и нравственности", - отметили в прокуратуре.

Предварительное расследование проводил Центральный (г.Минска) районный отдел СК. После изучения материалов уголовного дела прокуратура пришла к выводу об обоснованности обвинения и наличии достаточных доказательств виновности. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.-0-