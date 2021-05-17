Минчанина привлекут к ответственности за оскорбление сотрудниц службы милиции

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин оскорбил сотрудниц службы милиции. Одну из них - повторно. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Позвонил в милицию 38-летний минчанин в начале мая. В ходе разговора стал оскорблять разговаривавшую с ним сотрудницу службы 102, в том числе используя ненормативную лексику, унижающую честь и достоинство правоохранителя. После того как инспектор закончила с ним разговаривать, он перезвонил и попал на инспектора, которого оскорбил зимой. Узнав девушку, он высказал угрозы применения насилия в отношении нее", - рассказали в ГУВД.

Мужчина был задержан сотрудниками отдела Департамента охраны по месту жительства. Со слов задержанного, данный поступок был совершен в состоянии алкогольного опьянения, о чем он сожалеет и в чем раскаивается.

Известно, что зимой мужчина был осужден за оскорбление представителя власти. В настоящий момент материалы проверки переданы в Заводской (Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям задержанного.-0-