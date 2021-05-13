13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка выманила у знакомых около $750 тыс. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Аферу долговых обязательств раскрыли оперативники минского областного управления ГУБОПиК после обращения к ним 35-летней минчанки. Та заявила, что 39-летняя жительница столицы не возвращает $40 тыс., которые взяла взаймы для развития бизнеса.

"Выяснилось, что должница выдумала коммерцию по продаже дорогостоящих шуб, а потратила все деньги на собственные нужды (рестораны, покупки одежды и украшений, турпоездки). Еще четыре человека были обмануты историей о приобретении земельного участка и лишились в общей сложности $20 тыс. Также женщине удалось трижды продать изъятый за систематическую неуплату лизинговых платежей Mercedes-Benz S-класса. Самым крупным оказался обман 30-летнего минчанина, который продал полученный в наследство строительный бизнес и все деньги одолжил знакомой. Более того, чтобы помочь ей, мужчина сам брал взаймы. Всего он передал около $500 тыс.", - говорится в сообщении.

По оперативной информации, минчанка входила в доверие к своим кредиторам также через обман. К примеру, организовывала им типичные консультации с финансовыми работниками, врачами и юристами под видом эксклюзивных услуг, после чего просила взаймы.

Пока установлено более десяти потерпевших, у которых женщина выманила около $750 тыс. Противоправную деятельность она осуществляла с 2017 года, в том числе с использованием родственников и знакомых, которые играли роль должностных лиц различных организаций.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанной и возбудили уголовные дела по фактам мошенничества, совершенного в крупном и особо крупном размерах.

Сейчас устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемой и другие потерпевшие, а также проводятся мероприятия по установлению причастности фигурантки к легализации средств, добытых преступным путем.

Известно, что минчанка ранее привлекалась к административной ответственности за занятие проституцией.

Если вы стали жертвой обмана женщины или располагаете какой-либо информацией о ее противоправной деятельности, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 289-38-88, 8 (017) 218-53-89 или 102.-0-