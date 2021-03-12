Минчанка отводила ребенка в сад, а после делала закладки

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Заводского РУВД Минска задержали девушку, которая распространяла наркотики на территории столицы. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"По информации оперативников, 25-летняя минчанка, работая парикмахером, устроилась на подработку в интернет-магазин по продаже наркотиков. Приобретая партии запрещенных веществ, она распространяла их на территории Минска в виде закладок. Преступной деятельностью занималась на протяжении двух месяцев. Минчанку сотрудники милиции задержали с поличным: при себе у нее было обнаружено 20 свертков с мефедроном. Девушка призналась, что перед задержанием успела сделать пять тайников с наркотиком. Общий вес изъятого составил более 55 г", - рассказали в ГУВД.

На иждивении у задержанной имеется 3-летний ребенок. Известно, что ранее она привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Материалы проверки переданы в Московский (Минска) РОСК, где действиям задержанной дана правовая оценка.-0-