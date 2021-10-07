Минчанка попыталась продать в интернете детские вещи и лишилась Br2,9 тыс.

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка разместила объявление о продаже детских вещей и лишилась Br2,9 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Женщина разместила на торговой площадке объявление о продаже детских вещей и спустя всего 5 минут получила сразу два отклика. Оба поступили якобы от жительниц Речицы через сторонний мессенджер. Одна из собеседниц попросила отправить ей сразу несколько вещей через курьерскую доставку "от двери до двери". От продавца требовалось лишь перейти по ссылке и ввести данные карты для перевода денег. Когда супруг минчанки заподозрил неладное, то попытался перевести деньги со своей карты на виртуальную, но доступ к интернет-банкингу все время обрывался. В тот же вечер выяснилось, что со счета списали Br2,9 тыс., которые семья откладывала на отпуск", - рассказали в УВД.

Но и тогда женщина не оставляла надежду, что пропажа денег - всего лишь результат технической ошибки. Сомнения рассеялись на следующий день, когда с аккаунта "покупательницы из Речицы" минчанке написал мужчина: "Ну как я тебя развел? Спасибо, мне как раз не хватало на видеокарту". Семья обратилась в милицию.

По факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации возбуждено уголовное дело.-0-