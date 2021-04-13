Минчанка приговорена к штрафу в Br5,8 тыс. за оскорбление судьи

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее не судимой 65-летней жительницы Минска, которой инкриминировано оскорбление судьи в связи с осуществлением правосудия. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

По материалам дела, женщина вечером 20 декабря 2020 года у себя дома с персонального компьютера под опубликованной на интернет-сайте статьей разместила оскорбительные комментарии в адрес судьи Ленинского района Могилева, которыми унизила честь и достоинство потерпевшей.

Обвиняемая свою вину не признала. Пояснила, что комментарий она оставила, однако при этом не намеревалась никого оскорблять.

С учетом представленных гособвинителем доказательств, личности минчанки суд Могилевского района постановил в отношении нее обвинительный приговор. На основании ст. 391 Уголовного кодекса назначил ей наказание в виде штрафа в размере 200 базовых величин (Br5800).

Суд также подверг специальной конфискации системный блок персонального компьютера обвиняемой как средство совершения преступления.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-