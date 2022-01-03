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03 января 2022, 12:14

Минчанка стала жертвой интернет-мошенников и лишилась более Br205 тыс.

Фото из архива
Фото из архива

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрунзенским (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту завладения имуществом путем обмана в особо крупном размере (ч.4 ст.209 Уголовного кодекса). Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"В правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления обратилась 48-летняя минчанка. Она пояснила, что в январе 2021 года зарегистрировалась на сайте, который якобы осуществлял биржевую брокерскую деятельность. На этом сайте гражданам предлагалось поучаствовать в торговле на курсах валют, металлами, акциями. Для этого необходимо было внести денежные средства на виртуальный счет данной организации. Спустя короткий промежуток времени минчанке позвонил представитель платформы, помог ей зарегистрировать личный кабинет и предложил внести первый взнос в размере $500, что женщина и сделала. После этого с ней постоянно связывались якобы сотрудники биржи, обещали преумножить ее капитал в кратчайшие сроки под руководством опытных трейдеров", - рассказали в УСК.

Они убеждали женщину, что компания имеет официальную регистрацию, а также лицензию на осуществление брокерской и финансовой деятельности от Национального банка Республики Беларусь. Чтобы еще больше усыпить бдительность минчанки, неизвестные позволили ей 4 раза вывести денежные средства на общую сумму более $6 тыс. с виртуального счета на свою банковскую карту. Однако в кратчайшие сроки они вновь уговорили ее пополнить счет.

Спустя некоторое время, когда на виртуальном счете было более $140 тыс., женщина решила обналичить денежные средства. После получения ее просьбы сотрудники платформы перестали выходить на связь и заблокировали ей доступ.

Таким образом, с января по апрель 2021 года неустановленное лицо завладело ее денежными средствами на общую сумму более Br205 тыс. Всего женщина 30 раз вносила денежные средства по реквизитам, которые были указаны в ее личном кабинете. В ходе предварительного расследования установлено, что на самом деле она совершала оплату различных услуг и покупку криптовалюты.

Следователи в очередной раз напоминают, что количество подобных преступлений растет. В связи с этим не рекомендуем доверять неизвестным организациям, обещающим легкий заработок на финансовых рынках в сети. Прежде чем перечислять денежные средства на подобный интернет-ресурс, убедитесь в наличии у организации лицензии на брокерские услуги. Если все же предложение не кажется подозрительным и вы желаете перечислить деньги, то проверьте отзывы о данном брокере от уже существующих клиентов.-0-

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