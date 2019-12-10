Минчанка украла у иностранца Br19 тыс.

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске девушка украла у нового знакомого более Br19 тыс. и уехала в Гомель. Там ее задержали правоохранители, сообщили БЕЛТА в Первомайском РУВД Минска.

Гость из Узбекистана познакомился с 21-летней минчанкой в увеселительном заведении, пригласил ее к себе домой. Утром обнаружил пропажу денег: Br190, $20 и 3 тыс. российских рублей. "Мужчина позвонил новой знакомой с просьбой вернуть деньги. Девушка пообещала. Так фигурантка снова попала в гости к иностранцу, который на следующий день недосчитался уже Br19 тыс. После пропажи крупной суммы хозяин обратился за помощью в милицию", - рассказали в РУВД.

Оперативники установили местонахождение девушки. "Фигурантка была задержана в арендованной квартире в Гомеле. Похищенных денег при себе у нее практически не было. Девушка пояснила оперативникам, что часть средств она перевела на карту родственникам, часть потратила на одежду и такси из столицы в областной центр", - проинформировали в милиции.

Минчанка работает продавцом и ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Материалы проверки переданы в Первомайский (г.Минска) РОСК, где действиям фигурантки дана правовая оценка.-0-