Минчанка украла у милиционера радиостанцию во время задержания им правонарушителя

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка украла у милиционера радиостанцию, когда он задерживал правонарушителя. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Вечером 23 сентября в Минске сотрудники милиции пресекали массовые беспорядки и задерживали агрессивно настроенных участников несанкционированных массовых мероприятий. В какой-то момент наблюдавшая со стороны женщина приблизилась к месту события и похитила у одного из милиционеров радиостанцию. Затем она попыталась скрыться в толпе, не среагировав на требование вернуть имущество. В итоге, несмотря на оказанное сопротивление, ее задержали", - рассказали в МВД.

Выяснилось, что хищение совершила неработающая 37-летняя минчанка, чтобы воспрепятствовать правоохранителям. У горожанки есть несовершеннолетний сын, которого воспитывает бабушка. Мать навещает ребенка лишь по выходным.

Материалы проверки в отношении задержанной переданы следователям для дачи правовой оценки ее действиям.-0-