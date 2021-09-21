Минчанка установила на смартфон программу удаленного доступа и потеряла более Br12 тыс.

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка установила программу удаленного доступа и потеряла более Br12 тыс. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"В этом году в Минске вновь растет количество преступлений в сфере информационных технологий. Подавляющее большинство из них составляют хищения денежных средств путем завладения реквизитами банковских карт - ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) УК. За 8 месяцев столичные подразделения возбудили 2969 уголовных дел по этой статье. Для сравнения, за аналогичный период 2020 года - 2244 подобных преступления. К примеру, Заводским (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о хищении более Br12 тыс. с карт-счета минчанки", - рассказали в СК.

По данным следствия, днем 9 августа через мессенджер Viber 42-летней женщине позвонил неизвестный и представился работником юридического отдела ассоциации банков. Во время звонка на экране отобразился логотип одного из крупнейших белорусских банков страны с надписью "Поддержка". Собеседник сообщил минчанке, что от ее имени открыто несколько кредитных договоров и чтобы их закрыть, необходимо совершить несколько действий под его руководством.

Доверившись звонившему, женщина установила на смартфон приложение удаленного доступа. В ходе дальнейших разговоров минчанку убедили, что она должна оформить на свое имя кредит на сумму Br2 тыс., что она и сделала. Когда ей на счет поступили средства, женщина засомневалась, что звонивший действительно является работником ассоциации банков, и сообщила ему об этом. Чтобы развеять сомнения, потерпевшей лжебанкир прислал ей в мессенджер Viber фотографию удостоверения сотрудника органов внутренних дел.

Минчанка поверила информации и оформила еще 2 кредита. После того как женщина, следуя инструкции злоумышленников, разрешила им подключение к своему мобильному телефону через вышеуказанное приложение, те смогли узнать реквизиты ее банковских платежных карточек, авторизоваться от ее имени в личном кабинете интернет-банкинга и дистанционно распоряжаться денежными средствами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в крупном размере) УК. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления, готовятся поручения об оказании международной правовой помощи.

В очередной раз следователи просят граждан быть бдительными: при использовании торговой площадки Kufar совершайте все действия исключительно на самой платформе объявлений. Не переходите по ссылкам, которые высылают неизвестные собеседники. Не предоставляйте третьим лицам сведения об учетной записи в интернет-банкинге и мобильном банкинге. Никому ни под каким предлогом не передавайте реквизиты своих банковских карт, в том числе CVV-код. Если вам звонят с подобными просьбами, представляясь сотрудниками банка, прекратите разговор и при необходимости перезвоните в клиентскую службу вашего банка (номер указан на банковской карте) для уточнения всех вопросов. Помните, что сотрудник банка никогда не будет получать информацию у клиента о ее полных реквизитах, тем более посредством телефонного звонка. В случае утери банковской платежной карты обратитесь в банк для ее блокировки.-0-