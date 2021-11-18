Минчанка внезапно выбежала на дорогу и попала под колеса авто

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на Бетонном проезде сегодня под колеса иномарки попала 55-летняя женщина, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД Минска Любови Трепашко, ДТП произошло сегодня около 18.20 вблизи дома №17 по проезду Бетонному.

66-летний водитель на автомобиле "Шкода" двигался со стороны улицы Карла Либкнехта в направлении улицы Харьковской и совершил наезд на 55-летнюю женщину. Со слов водителя, минчанка с признаками алкогольного опьянения внезапно выбежала на проезжую часть в неустановленном для этого месте.

В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в учреждение здравоохранения.-0-