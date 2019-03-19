Минчанка за подделку рецептов на снотворное получила 240 часов общественных работ

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Минска вынес приговор в отношении жительницы Минска за подделку рецептов на лекарственные средства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Как установили в суде, женщина, используя технические средства и интернет, изготовила несколько бланков рецептов с изображением оттисков печатей врача. От имени вымышленных докторов их подписала. По поддельным рецептам приобрела в минских аптеках снотворное.

Как ранее сообщали в ГУВД Мингорисполкома, после задержания женщина рассказала оперативникам, что страдает нарушением сна из-за семейных проблем. За год до этого она обратилась в поликлинику, где ей выписали снотворное с психотропными веществами в составе. Вскоре действие таблеток ослабилось, и она стала употреблять препарат в больших дозировках. Женщина приобрела цветной принтер и стала изготавливать поддельные рецепты.

В результате она признана виновной. Обвиняемой назначено наказание в виде общественных работ на срок 240 часов. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-