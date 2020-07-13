Минчанку приговорили к 4 годам колонии за мошенничество в сфере строительства квартир

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Минска вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере в сфере строительства квартир, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского городского суда.

Обвиняемая с июля 2016 года по июнь 2018-го подстрекала потерпевших к даче взятки должностным лицам за благоприятное решение вопросов о внесении в отдельные списки получателей льготного кредита на строительство и получение квартир и под предлогом помощи завладевала их денежными средствами. В действительности она не намеревалась выполнять возложенные на себя обязательства, да и не имела такой возможности. Полученные денежные средства она использовала на личные нужды.

Минчанку признали виновной в завладении имуществом путем обмана, злоупотребления доверием (мошенничества), а также в подстрекательстве к даче взятки, совершенных повторно, в крупном размере. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-