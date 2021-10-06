Минчанку привлекут к ответственности за оскорбление в экстремистских чатах должностных лиц

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативниками ГУБОПиК МВД по Минской области задержана 30-летняя минчанка, сообщили БЕЛТА в МВД.

"Индивидуальный предприниматель, оказывающий консультационные услуги в сфере информационных технологий американской компании, являлась участницей протестных акций, а также подписчиком и активным комментатором ряда экстремистских Telegram-чатов. Установлено, что с конца прошлого года по июнь 2021-го она размещала в различных деструктивных каналах оскорбительные и неприличные сообщения в адрес должностных лиц страны, унижающие их честь и достоинство", - рассказали в МВД.

Женщина признана подозреваемой по возбужденным ранее прокуратурой Минска уголовным делам по фактам незаконного собирательства и распространения информации о частной жизни, публичного оскорбления представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей.-0-